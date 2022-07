Kampfdrohne MQ-9 Reaper in Rumänien abgestürzt

Eine MQ-9 Reaper der US Air Force stürzte bei einem Trainingsflug im Süden Rumäniens auf ein Maisfeld.

Laut dem rumänischen Verteidigungminister Vasile Dîncu wurde bei dem Absturz niemand verletzt, da die Drohne in einem unbewohnten Gebiet auf ein Maisfeld stürzte.

Eine Drohne des Typs MQ-9 Reaper der US Air Force ist am Donnerstag im Süden Rumäniens abgestürzt, berichtet Air Live . Der Vorfall ereignete sich bei einem Trainingsflug der Kampfdrohne 3 Kilometer südlich des Stützpunkts Câmpia Turzii .

Die Ursache für den Absturz ist unklar. Laut der US Air Force wurden dazu bereits Untersuchungen eingeleitet.

5 Reaper auf Stützpunkt stationiert

Die US-Luftwaffe hat auf dem rumänischen Stützpunkt 5 solcher Kampfdrohnen stationiert, die aber lediglich zu Trainingsmissionen eingesetzt werden.

Zum Einsatz kommen sie im "Remote-Split"-Betrieb. Das bedeutet, dass sie von einer in den USA stationierten Einheit in der Luft über Satellit gesteuert werden, während die lokal in Rumänien stationierte Einheit Start und Landung übernimmt.