Drohnenvideo zeigt Zerstörung durch Waldbrände auf griechischer Insel

Verkohlte Wälder, zerstörte Häuser, meterhohe Flammen und Rauchwolken, die den Himmel verdunkeln - ein am Montag veröffentlichtes Video zeigt, wie brutal das Feuer bisher auf der griechischen Insel Euböa gewütet hat.

Die deprimierenden Aufnahmen wurden vom griechischen YouTube-Kanal Up Stories in Zusammenarbeit mit der griechischen Wetterbehörde veröffentlicht. Der Kampf gegen die Brandherde auf der Insel ging unterdessen auch am Montag unvermindert weiter.