Lästige Falschparker: So genau werden E-Scooter getrackt

Ortungstechnik an Bord vieler E-Scooter ist hoch entwickelt, bei schlechtem Satellitenempfang ist "Dead Reckoning" gefragt.

E-Scooter sind für viele Großstadtbewohner*innen ein Segen der Mikromobilität, für andere oft ein Ärgernis - vor allem dann, wenn sie nicht dort abgestellt werden, wo es regelkonform wäre. In Wien müssen Leih-E-Scooter etwa innerhalb gekennzeichneter Abstellflächen geparkt werden. Wenn keine im Umkreis von 100 Metern zu finden ist, stellt man sie in der Parkspur ab. Aber was ist, wenn sie am Gehsteig abgestellt werden? Was ist, wenn sie in einen Radweg hineinragen? Kann ein Sharing-Dienst-Betreiber überhaupt so genau feststellen, wo seine Fahrzeuge stehen? ➤ Mehr lesen: So lauten die neuen E-Scooter-Regeln in Wien Dual-Band Satellitennavigation Das Tracking von E-Scootern wird üblicherweise mit Hilfe bekannter Satellitennavigationssysteme wie GPS oder Galileo durchgeführt. Wie man vielleicht vom Navigieren mit dem Smartphone weiß, kann die Positionierung über Satellitennavigation mal mehr, mal weniger präzise laufen. GPS gibt die Genauigkeit des Standortes eines Smartphones mit einem Radius von 5 Metern an. Ein Unterschied zwischen Straßenrand oder Gehsteig wäre damit nicht erkennbar. Bei Leih-E-Scootern wird deshalb meist nicht auf ein einzelnes GPS-Signal vertraut. Stattdessen kommen Dual-Band-Systeme zum Einsatz, bei denen Signale auf 2 verschiedenen Frequenzen empfangen und verglichen werden. Auf diese Weise kann der Standort im "Sub-Meter-Bereich", oft auf ein paar Zentimeter genau, festgestellt werden.

Wie die Satellitennavigationstechnik in einem Voi-Scooter dessen Standort ermittelt © Voi

Erweiterung bringt Millimeter-Genauigkeit Das schwedische Unternehmen Voi - in Wien der vierte E-Scooter-Sharing-Anbieter neben Lime, Bird und Link - schildert in einem Blogeintrag, dass zur Ortung seiner Fahrzeug nicht nur Dual-Band-Satellitennavigation eingesetzt wird. Je nach örtlichen Gegebenheiten, etwa in Häuserschluchten oder durch das Wetter, werden Signale unscharf. Deshalb wird zusätzlich EGNOS verwendet. Dabei handelt es sich um ein europäisches Erweiterungssystem zur Satellitennavigation, bei dem Bodenstationen und weitere Satelliten zusätzliche Funksignale schicken, um Fehler bei der Positionierung zu korrigieren. Wie ein Hacker herausgefunden hat, der die Kommunikation zwischen Voi-Fahrzeugen und Betriebszentrale geknackt hat, werden Koordinaten mit 15 Nachkommastellen übertragen. Das entspricht nicht einem Sub-Meter-, sondern einem Sub-Millimeter-Bereich. Dead Reckoning in Unterführungen An Bord der Voi-Roller befinden sich mehrere Sensoren, die Daten liefern, wenn es gerade keinen GPS- oder Galileo-Empfang gibt, etwa in Unterführungen oder in Gebäuden. Mittels Gyroskop, Beschleunigungssensor und Geschwindigkeitssensor wird dabei abgeschätzt, wo sich das Fahrzeug ungefähr seit der letzten Positionierung mittels Satelliten befindet. Das nennt man "Dead Reckoning". Manche E-Scooter haben auch Kameras an Bord, um dieses Dead Reckoning zu unterstützen. Mit so genannter visueller inertialer Odometrie (VIO) kann neben der Position des Fahrzeugs auch seine Lage festgestellt werden, also etwa ob es aufrecht geparkt ist oder liegt und in welche Richtung es weist.