E-Tanken kann teurer sein als Benzin oder Diesel

Wer sein E-Auto zu Hause mittels Haushaltsstrom auflädt, kommt am günstigsten von A nach B. Ein Elektrofahrzeug unterwegs an einer öffentlichen Ladestation aufzuladen, ist in der Regel deutlich teurer. Außerdem hat man dabei die Wahl zwischen verschiedenen Tarifmodellen, die sich nur schwer miteinander vergleichen lassen.

Um unkompliziert an einer öffentlich verfügbaren Ladesäule Strom tanken zu können, ist ein Vertragsabschluss mit einem entsprechenden Anbieter notwendig. Anschließend erhält man eine Ladekarte, mit der man sich an der Ladesäule des Vertragspartners anmeldet. Abgerechnet wird normalerweise im Monatsrhythmus per Bankeinzug.

Pauschaltarif

Bei diesem Preismodell bezahlt der Kunde einen monatlichen Fixbetrag. Die Preise richten sich nach dem monatlichen Kontingent der bezogenen Energiemenge. Geladen werden kann allerdings nur an Ladesäulen des Vertragspartners.

Tarifvertrag

Komplizierter wird es bei Tarifverträgen. Ähnlich wie bei Mobilfunkverträgen gibt es in der Regel eine monatliche Grundgebühr. Zusätzlich bezahlen Elektroautofahrer für die Dauer des Ladevorgangs, unabhängig von der Energiemenge. Eine höhere Ladeleistung bedeutet allerdings einen teureren Tarif. Auch der Tarifvertrag ist auf die Ladesäulen des Vertragspartners beschränkt.

Direct Payment

Bei diesem Tarifmodell ist kein Abschluss eines Vertrages notwendig. Unabhängig von Pauschalen oder Tarifverträgen wird dabei direkt an der Ladesäule per Bankomatkarte oder Kreditkarte bezahlt. Direct Payment richtet sich vor allem an jene, die ihr Fahrzeug spontan laden müssen.