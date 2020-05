Ein Drittel ändert seine Passwörter im Netz gar nie

Jeder kennt es. Man loggt sich in seinen Netflix-Account ein und braucht ein Passwort. Auch beim Online-Shop, in dem man eine Maske bestellt hat, braucht man eines. Und auch, wenn man mit seinen Freunden via Video-Konferenzlösung chatten will: Passwörter sind nach wie vor nicht aus unserem Online-Leben wegzudenken und durch die Corona-Krise hat sich dieses „Online-Leben“ in den letzten Monaten eher verstärkt. Doch auch die potentiellen Cyberangriffe auf diverse Dienste haben zugenommen.

Die Firma Specops Software lässt daher mit Umfrage-Zahlen aufwarten, die aus Security-Sicht erschreckend sind: 31,03 Prozent der Befragten verwenden überall dasselbe Passwort - und zwar sowohl für Bank-Accounts, die besonders geschützt gehören, wie für „unwichtige“ Accounts wie die von Streaming-Diensten. Befragt wurden insgesamt 1353 Menschen.

Passwort nie ändern

37,93 Prozent der Befragten haben online noch nie ihre Passwörter geändert und 34,48 Prozent ändern das Passwort nur dann, wenn sie ihr Original-Passwort vergessen haben. 32,26 Prozent sind auch der Meinung, dass es unbedenklich sei, nur ein Passwort zu verwenden und 12,9 Prozent gaben an, darüber nie nachgedacht zu haben.

Dabei bergen sich große Gefahren darin, nur ein Passwort zu verwenden und dieses nie zu ändern. Cyberkriminellen gelingt es nämlich immer wieder, die Sicherheitseinstellungen von Online-Diensten zu umgehen und ganze Nutzer-Datenbanken mit Passwörtern zu stehlen. Diese Daten werden dann umgehend am Schwarzmarkt verkauft und die Passwörter befinden sich frei im Netz zugänglich - und jeder könnte sich mit euren Accounts einloggen.