ELGA-Start für Arztpraxen wird auf Mitte 2017 verschoben

Wie geplant werden nun im Dezember des heurigen Jahres die ersten Spitäler in Wien und der Steiermark mit ELGA starten. Danach folgen schrittweise die anderen Krankenhäuser, bis Mitte 2016 sollen alle öffentlichen Spitäler mit dem System arbeiten. Ab diesem Zeitpunkt können dann auch die Patienten ihre eigenen Befunde aus dem Spitälern einsehen. Für die E-Medikation unter Teilnahme der Apotheken soll im zweiten Quartal 2016 ein erstes Projekt in Deutschlandsberg in der Steiermark beginnen. Ab 2017 sollen dann, neben der Verpflichtung für die niedergelassenen Ärzte, auch die Privatspitäler folgen und ab 2022 dann auch die Zahnärzte.

Seit Jahresbeginn 2014 ist bereits das ELGA-Portal online, in dem die Patienten schon ihre Abmeldung vom gesamten System oder einzelnen Daten vornehmen können. Bisher haben sich rund 207.000 Personen abgemeldet. Etwa drei Viertel davon haben das in den ersten vier Monaten getan, seither habe sich der Trend stark abgeflacht, wie Herbek erläuterte.

Der Hausärzteverband hatte zuletzt das Chaos rund um die Einführung von ELGA scharf kritisiert.