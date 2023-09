Elon Musk soll darüber gelogen haben, wen er gewählt hat

Inzwischen hat sich die politische Ansicht von Musk stark geändert. 2022 schrieb er auf Twitter (X), er würde in Zukunft nicht mehr für die Demokraten stimmen: „Sie sind die Partei von Spaltung und Hass geworden, also kann ich sie nicht länger unterstützen und werde die Republikaner wählen “.

In der kürzlich erschienen Musk-Biografie von Walter Isaacson erzählt der Chef von Twitter (X), Tesla und SpaceX jetzt etwas ganz anderes. Musk habe zwar geplant, Biden seine Stimme zu geben. Da er aber im US-Bundesstaat Kalifornien gemeldet war, sah er den Gang zur Wahlurne als „ Zeitverschwendung “ an. Kalifornien wählt traditionell die Demokraten. Im Gegensatz zu den sogenannten „Swing-States“, bei denen das Rennen zwischen Demokraten und Republikanern immer unvorhersehbar knapp ist, war schon im Vorhinein klar, wohin die Stimme des Westküstenstaats geht.

Wie Business Insider berichtet, dürfte die politische Kehrtwende mit den Regulierungen der demokratischen Regierung in Kalifornien währen der COVID-Pandemie zusammenhängen. So war er mit den Homeoffice-Regelungen so unzufrieden, dass er das Tesla-Hauptquartier in das republikanische Texas verlegte.

Immer wieder pöbelte er gegen die „Woke Culture“. Kürzlich verbündete er sich dann mit dem Rechtspopulisten Ron DeSantis. Der amtierende Gouverneur von Florida wollte über einen Livestream auf Twitter (X) seinen Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2024 starten. Das war wegen technischer Probleme aber ein Reinfall.