Elon Musk nimmt Auszeit von Twitter

"Weg von Twitter für eine Weile", schrieb Elon Musk am Dienstagmorgen (mitteleuropäischer Zeit) in einem Tweet. Der Unternehmer, der mit dem ersten bemannten Crew-Dragon-Flug zur ISS zuletzt einen großen Erfolg feierte, nimmt sich also offenbar eine Auszeit von Twitter. Wie Digital Trends berichtet, weiß niemand so recht, warum er das macht. Es gibt aber verschiedene Vermutungen.