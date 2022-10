Elon Musk verkauft Parfum, das nach verbrannten Haaren riecht

Auf eBay wird der Duft bereits um bis zu 1.000 Dollar angeboten. The Boring Company verlangt 100 Dollar für das Parfum.

Elon Musk baut mit der “The Boring Company” nicht nur eine Art U-Bahntunnel für seine Teslas, sondern auch einen Flammenwerfer, der als “Not-A-Flamethrower” bezeichnet wird. Da ist ein Parfum, das nach verbrannten Haaren riecht, die logische Erweiterung der Produktpalette.

Verbrannte Haare als "widerwärtige Begierde"

“Burnt Hair - The Essence of Repugnant Desire” (deutsch: Verbrannte Haare - Die Essenz widerwärtiger Begierde) ist der Name des neuesten Musk-Produkts. Entstanden ist “Burnt Hair” aus einem Twitter-Witz des Milliardärs im September. Nun soll “The Boring Company” bereits mehr als 10.000 Flaschen davon verkauft haben, wie Musk selbst angibt.