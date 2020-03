Elon Musk schimpft über iPhone-Update: “Hat E-Mail kaputt gemacht”

Probleme mit iOS 13

Um welches Software-Update es sich handelte, sagte Musk nicht. Allerdings hatte Apple nach der Veröffentlichung von iOS 13 große Probleme. Innerhalb weniger Tage hatte Apple drei Updates für die neue Software ausgespielt. Nutzer hatten sich über Probleme mit dem Akku, dem Backup, dem Sprachassistenten Siri, der Kamera und der Bluetooth-Verbindung beklagt.

Zukünftig hofft Musk auf frische Talente in der Softwareentwicklung, die sich nicht nur den akuten Problemen widmen, sondern langfristig neue Lösungen finden. Es gäbe so viel Software, deren ursprüngliche Programmierer entweder bald pensioniert oder tot sind. "Das wird ein Problem. Deshalb ist es wichtig, alten Code nicht für immer weiterzuführen", so Musk.