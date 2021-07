Elon Musk kauft Ticket für Flug ins All bei der Konkurrenz

Elon Musk und Richard Branson sind eigentlich Konkurrenten. Beide wollen künftig mit ihren Unternehmen, SpaceX und Virgin Galactic, Flüge für Tourist*innen ins All anbieten.

Das heißt aber nicht, dass die beiden nicht auch Freunde sind. So hat Elon Musk seinen Milliardärs-Kollegen Richard Branson am Sonntag besucht, bevor dieser mit seinem Virgin-Galactic-Raumschiff in den Weltraum geflogen ist.