Elon Musk will mit Wladimir Putin auf Clubhouse reden

Der Unternehmer will sich mit dem russischen Präsidenten auf der Social-Media-App unterhalten.

Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk hat seine Vorliebe für die Social-Network-App Clubhouse entdeckt. Zuletzt äußerte er sich etwa in einem Talk auf der Plattform zu den Fortschritten des Hirn-Computer-Interface-Unternehmens Neuralink. Nun will er den russischen Präsidenten Wladimir Putin anscheinend dazu bringen, sich mit ihm auf Clubhouse zu unterhalten.

So twitterte Musk in Richtung des offiziellen Kremel-Accounts: “Möchten Sie mit mir ein Gespräch über Clubhouse führen?”. Anschließend schrieb er in russisch: “Es wäre mir eine große Ehre, mit Ihnen zu sprechen”.