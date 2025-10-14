EM im Hacking: So hat sich das Team Austria geschlagen

In 2 intensiven Tagen sind die besten IT-Security-Talente aus ganz Europa bei der ECSC gegeneinander angetreten.

IT-Sicherheit ist für viele Nutzer nur ein notwendiges Übel – nicht aber, für die Teilnehmenden an der European Cyber Security Challenge (ECSC). 34 Teams traten heuer in Polen an, um herausfinden, welches Land der Europameister im Hacking wird. Auch Österreich war dabei. Die ECSC fand an 2 Tagen statt. Dabei gab es verschiedene Hacking-Challenges, bei denen die Teams Punkte holen konnten (Jeopardy) und einen Attack/Defense-Wettbewerb. Dabei müssen die Teams ihre eigenen Systeme absichern und gleichzeitig die Systeme der anderen Teams hacken.

ECSC 2025: Die Teams beziehen ihre Plätze © ecsc2025.pl

Österreich in den Top 10 Am Ende war Italien der klare Sieger. Das Team konnte sich Platz 1 bei Jeopardy und bei Attack/Defense sichern. Über 1.000 Punkte dahinter kommt Dänemark auf Platz 2. Deutschland komplettiert die Top 3, mit lediglich 78 Punkten vor der Slowakei (Platz 4). Das Team Austria lieferte eine solide Leistung ab. Platz 9 bei Jeopardy und Platz 8 bei Attack/Defense sicherten eine Top-10-Platzierung. Die Plätze 5 bis 10 waren heuer besonders hart umkämpft: Lediglich 337 Punkte trennten die 6 Nationen. Für Österreich wurde es schließlich der neunte Platz.

Matthias Pleschinger (Junior) und Sebastian Felix (Senior) vom Team Austria © Marco Squarcina

KI-Tools halten bei IT-Wettbewerben Einzug Auffällig heuer war, dass mehrere Teams KI-Tools nutzten, um Aufgaben bei Jeopardy schnell zu lösen. Trotzdem konnte sich Österreich zwischendurch bis auf Platz 3 am ersten Wettbewerbstag vorkämpfen. ➤ Mehr lesen: Vom Nachwuchs-Hacker zum Security-Profi: Diese 3 haben es geschafft Der Einsatz von KI-Tools spiegelt die Cybersecurity-Realität wider, in der sowohl Cyberkriminelle als auch IT-Security-Unternehmen immer mehr auf KI setzen. Bei solchen Wettbewerben wurden sie aber bisher noch nicht gänzlich berücksichtigt. Die ECSC-Organisatoren überlegen deshalb das Jeopardy-Format für nächstes Jahr anzupassen, damit alle Teams faire Chancen haben, unabhängig davon, ob sie KI-Tools nutzen oder nicht. Am Beginn von Tag 2 gab es Infrastruktur-Probleme beim Team Austria, weshalb die Verteidigungsfähigkeiten bei Attack/Defense eingeschränkt waren. Das Team konnte sich jedoch schnell anpassen und von der Defensive in die Offensive übergehen. So konnte zumindest ein „First Blood“ erzielt werden – also bei einem der angegriffenen Dienste als erstes Team im Wettbewerb die Schwachstelle erfolgreich ausnutzen.

Team Austria im Competition Mode © Marco Squarcina