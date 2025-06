Das sind die Sieger des größten Hackerwettbewerbs Österreichs

Die Teilnehmenden traten dort in Teams gegeneinander an, um herauszufinden, wer die besten Hacker Österreichs in den Kategorien Junior, Senior und Open sind. Hier sind die Sieger:

Vorrunde mit neuem Modus

Um ins Finale zu kommen, mussten sich die Teilnehmenden zuvor qualifizieren. Die Qualifikationsphase fand heuer in 2 Wellen statt. Die Erste begann am 1. März, die zweite am 1. April. Bei diesen Wellen lösten die Teilnehmenden IT-Security-Aufgaben auf einem Online-Portal.

Diese sollten heuer selbst ACSC-Veteranen vor neue Herausforderungen stellen. Einige Aufgaben wurden zusammen mit den Veranstaltern der deutschen und schweizerischen Cyber Security Challenge erstellt: „Das heißt, sie waren heuer sicher hochwertiger – um nicht zu sagen schwieriger“, sagt Joe Pichlmayr, Mitinitiator der ACSC.

Teamfähigkeit gefragt

In der Qualifikationsrunde waren die Teilnehmenden Einzelkämpfer. Die besten 20 der Junioren und Senioren wurden dann in zufällige 5er-Teams für das Finale in ihren jeweiligen Klassen eingeteilt, die Teilnehmenden der offenen Klasse in 3er-Teams.

Innerhalb von 8 Stunden galt es, möglichst viele Punkte durch das Lösen von Aufgaben zu holen – darunter Reverse Engineering, Kryptografie, Forensik, Web-Security, Wireless-Hacking, OSINT, Android Analysis, Machine Learning und eine Hardware-Challenge vor Ort. Dabei waren nicht nur die individuellen Stärken der Teilnehmenden gefragt, sondern auch gute Gruppenorganisation und Teamwork – also Skills, die IT-Securityexperten täglich brauchen, um bestmöglich auf Cyberangriffe zu reagieren.