Entspannend: Diese Website lässt euch aus fremden Fenstern sehen

Die Corona-bedingte Zeit in der Quarantäne haben 2 kreative Köpfe für ein Projekt genutzt. Dies erlaubt Nutzern aus fremden Fenstern zu blicken, ohne dass man dafür das Haus verlassen oder gar aufstehen muss. Sonali Ranjit und Vaishnav Balasubramaniam sammeln für ihre Webseite WindowSwap 10-minütige hochauflösende Videos, in denen Nutzer ihren Blick aus dem Fenster zeigen.

Die Website wurde sehr simpel gestaltet: Über die Schaltfläche „Open a new window somewhere in the world“ (Öffne ein neues Fenster zur Welt) gelangt man zu einem zufälligen Video aus der Datenbank. Beim virtuellen Aus-dem-Fenster-Gucken blickten wir in der futurezone-Redaktion nach Honululu, sahen eine Gartensiedlung in Zhlobin (Weißrussland), eine Strandbar in Okinawa (Japan), die Berge von Villongo (Italien), eine Terrasse mit Katze in Singapur und überblickten die grüne Landschaft von Obersteinabrunn (Österreich).