Entwickler automatisiert seinen Job, zockt ganzen Tag Videospiele

Das Posting des IT-Angestellten, in dem er erklärt, wie er seine Tätigkeit automatisiert hat, sorgt dort seit Tagen für Aufsehen . Der Eintrag mit dem Titel " Vor mehr als einem Jahr habe ich meinen Job automatisiert und es niemandem erzählt " wurde mittlerweile knapp 5.000-Mal kommentiert und hat mehr als 81.000 Upvotes erzielt.

10 Minuten tägliche Arbeit, 90.000 Dollar im Jahr

Laut dem Posting ist der IT-Angestellte bei einer mittelgroßen Anwaltskanzlei angestellt und verdient im Jahr rund 90.000 Dollar. Seine Aufgabe ist es, digitale Beweismittel in der Cloud zu pflegen.

Kurz nachdem er den Job angenommen hatte, hat er bemerkt, dass seine Tätigkeit ganz leicht automatisiert werden kann. Innerhalb einer Woche ist es ihm dann gelungen, ein Skript zu schreiben, dass seine Tätigkeit zur Gänze übernimmt. Am Ende jeden Tages überprüft er lediglich die Log-Files nach möglichen Fehlern.

Alles in allem verbringe er nicht mehr als 10 Minuten am Schreibtisch, schreibt der IT-Angestellte. Den Rest des Arbeitstages sitzt er angeblich auf der Couch und zockt Videospiele.

Kein schlechtes Gewissen

Zu Beginn hatte er noch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Allerdings, so habe er sich selber gesagt, werde die Arbeit, für die er bezahlt werde, jeden Tag korrekt erledigt. Es sei also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten

In den Kommentaren wird er gefragt, ob er das von ihm entwickelte Script nicht auch an andere Anwaltskanzleien verkaufen möchte, auf Abo-Basis mit monatlichen Zahlungen. Ihm gefalle die Idee, so der IT-Angestellte, er werde darüber nachdenken.