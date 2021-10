Wie man automatisierte Fahrzeuge virtuell überprüfen kann

Im motorisierten Straßenverkehr kommen immer mehr Assistenzsysteme zum Einsatz, die Fahrer*innen immer mehr Aufgaben abnehmen. Um die Sicherheit dieser Systeme und die Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu testen, spulen Fahrzeugentwickler*innen viele Millionen Kilometer ab. Die TU Graz, Joanneum Research, AVL und Fraunhofer Austria haben eine Methode entwickelt, mit denen Testfahrten in Fahrsimulatoren durchgeführt werden können. Die Simulationen sollen so realistisch sein, dass automatisierte Fahrsysteme damit umfassend validiert werden können - etwa um Freigaben dafür zu erteilen.

Testen bis zum Unfall

Im Zuge der zunehmenden Automatisierung von Fahrzeugen wird Menschen ein immer größerer Freiraum gegeben, um sich im Auto anderen Dingen als dem Verkehrsgeschehen zu widmen. Für Fahrzeugentwickler ist das eine enorme Herausforderung, wie Arno Eichberger, Leiter des Forschungsbereichs Automated Driving & Driver Assistance Systems am Institut für Fahrzeugtechnik der TU Graz, erklärt. "Der Mensch ist ein fast perfekter Fahrer. Laut Unfallstatistik gibt es auf 200 Millionen gefahrenen Kilometer nur einen Todesfall." Bei Fahrzeugtests ginge es darum, so lange zu fahren, bis kritische Situationen auftreten. Will man komplexe automatisierte Fahrsysteme freitesten, müsste man theoretisch mehrere Milliarden Testkilometer zurücklegen.

Eine zusätzliche Herausforderung sei, dass es bis vor Kurzem noch kein standardisiertes Verfahren gegeben habe, um fortschrittlichen Systemen wie einem "Hands Off"-Staufolgeassistenten (ALKS) eine Freigabe für den Straßenverkehr zu erteilen. Seit März 2021 existiert jedoch ein weltweit gültiges UN-Regulativ. Genau auf diesem baut auch die in der Steiermark entwickelte Überprüfungsmethode auf. Sie verwendet so genannte digitale Zwillinge von Fahrzeugen und versetzt diese in eine virtuelle Umgebung. Menschliche Fahrer werden über einen Fahrsimulator eingebunden.