Erfinder des Computer-Passworts ist im Alter von 93 verstorben

Corbato wurde 1926 in Oakland, Kalifornien, geboren und studierte zuerst am California Institute of Technology, bevor er am MIT promovierte und dortblieb. Nun ist er am 12. Juli im Alter von 93 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Frau Emily Corbato aus Brooklyn, New York, seine Stiefsöhne David und Jason Gish sowie seinen Bruder Charles sowie seine Töchter Carolyn und Nancy aus seiner zweiten Ehe mit Isabel, sowie fünf Enkelkinder.