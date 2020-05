Eric Schmidt wird Gesicht von Google-Nutzerprotesten

Vergangenen Freitag kündigte Google an, künftig Werbebotschaften mit Profilnamen und – Fotos von Google-Nutzern versehen zu wollen. Mitglieder von Googles Online-Netzwerk Google+ sind davon nicht begeistert. Sie können zwar in den Einstellungen ihrer Google-Konten solche Werbeformen mit ihren Fotos und Daten ausschließen, viele User protestieren dennoch gegen den für sie vorgesehenen Einsatz als Werbebotschafter. Sie tauschten ihr Profilfoto gegen das Konterfei von Google-Verwaltungsratschef Eric Schmidt aus. Eric Schmidt könne sein eigenes Foto in Google-Werbungen verwenden, "meines sicher nicht", zitiert der „Guardian“ eine britische Nutzerin von Google+.