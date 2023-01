So viele Wiener Haushalte bekommen Strom aus erneuerbarer Energie

Einige der Anlagen wurden auf Dächern von Schulen oder den Wiener Linien errichtet. Am Wiener Zentralfriedhof ist zudem ein weiteres Bürger*innen-Solarkraftwerk entstanden. Die Fassade der WIPARK-Parkgarage am Westbahnhof wurde von Wien Energie mit einer fassadenintegrierten Photovoltaikanlage ausgestattet, heißt es seitens des Unternehmens.

Mit allen Ökostrom-Anlagen, die in Wien bereits in Betrieb sind, können 700.000 Wiener Haushalte mit Ökostrom beliefert werden.

Wien Energie treibt den Ausbau von erneuerbarer Energie voran: Insgesamt sind 2022 43 neue Photovoltaikanlagen und 8 Windkraftanlagen dazu gekommen. Sie liefern nun Strom für rund 40.000 Wiener Haushalte , teilte Wien Energie am Montag in einer Aussendung mit. Das sind insgesamt 80.000 Megawattstunden Ökostrom, die von den neu in Betrieb genommenen Anlagen erzeugt werden kann.

Auch Windparks ausgebaut

Bezüglich Windanlagen wurden im Windpark Trumau in Niederösterreich 2 Großprojekte fertiggestellt, in denen Ökostrom für rund 14.600 Haushalte in Niederösterreich erzeugt werden. Insgesamt betreibt Wien Energie nun 92 Windräder in 18 Windparks mit einer Gesamtleistung von 217 Megawatt.