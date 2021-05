Erneut schwere Störung im europäischen Stromnetz

Zum 2. Mal in diesem Jahr ist es im europäischen Stromnetz zu einem kurzzeitigen Abfall der Netzfrequenz gekommen. Die Störung am Montagnachmittag sei allerdings deutlich kleiner gewesen als im Jänner, sagte ein Sprecher des deutschen Übertragungsnetzbetreibers Amprion am Dienstag. Die Systemsicherheit sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

Der österreichische Experte für Blackout- und Krisenvorsorge Herbert Saurugg findet dafür allerdings etwas drastischere Worte: "Ein derart steiler Frequenzeinbruch und der Einsatz von mehr als 2/3 der vorgehaltenen Reserve gehören aber nicht zum Normalbetrieb! Bitte keine Verharmlosungen!", schreibt er auf Twitter.