Störung bei Erste Bank behoben, George ist wieder online

Seit heute 8 Uhr hatte die Erste Bank mit einem massiven Ausfall zu kämpfen. George war nicht verfügbar. Das Geldabheben mit Debitkarten funktionierte teilweise nicht. Auch die Erste-Bank-Kreditkarten konnten laut Berichten einiger Kund*innen nicht beim Online-Shopping verwendet werden.

Jetzt scheint das Problem behoben zu sein. Gegen 17 Uhr liefen die Systeme wieder an, so die Erste Bank. Mittlerweile ist George wieder erreichbar, wie die futurezone bestätigen kann. Die Probleme mit den Karten sollten ebenfalls behoben sein. George entschuldigt sich in der App für den Ausfall: