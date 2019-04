Erste Bank lässt per Gehirnstrom-Messung in die Zukunft schauen

Heraus kommt nach der zweiminütigen Prozedur, in der man sich - geführt von einer Stimme - die Zukunft in fünf oder zehn Jahren vorstellen soll, ein abstraktes individuelles Bild aus bunten Farben und Formen, die ineinander fließen. Für die Umsetzung verantwortlich zeichnet die Wiener Firma BPNXT, die auch an der kreativen Gestaltung des 200-Jahr-Logos der Bank beteiligt war. Sie hat ein Programm entwickelt, das die gemessenen Hirnströme in eine visuelle Form gießt.

„Der Gründungsgedanke der Sparkassen basiert auf der Idee, allen Menschen Zugang zu Wohlstand zu bieten und dadurch eine positive Zukunft zu ermöglichen. Die Zukunft ist gleichzeitig etwas sehr persönliches. Mit dem Future Vision Headset kann man allein durch die Gedanken an seine eigene Zukunft sein eigenes, ganz individuelles Logo erzeugen“, erklärt Mario Stadler, Marketingleiter der Erste Bank.

Sieben Sensoren messen Gehirnaktivität

Technisch gesehen misst das Gerät, das wie eine Brille aufgesetzt wird, über sieben Sensoren die Gehirnaktivität. Zwei der Sensoren sind an der Stirn angebracht, zwei hinter den Ohren. Darüber hinaus sind drei weitere Referenzsensoren verbaut. Sie können die Gehirnsignale in den fünf bekannten Frequenzregionen Gamma (32-100 Hz), Beta (13-32 Hz), Alpha (8-13 Hz), Theta (4-8 Hz) und Delta (0,5-4 Hz) messen, die je nach Zustand der Gehirnaktivität und Gemütslage stärker und schwächer ausgeprägt sind.