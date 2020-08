Erster Trailer zum neuen Batman-Film

The Batman mit Robert Pattinson in der Rolle des Bruce Wayne ist aktuell eine der meist erwarteten Comic-Verfilmungen. Ein Trailer gibt nun einen ersten Einblick in die das Werk von Regisseur Matt Reeves. Präsentiert wurde das Video auf der virtuellen Convention DC FanDome.

Es zeigt ein düsteres Gotham City in einer Zeit, wo die Saga um Batman erst am Beginn steht. Reeves erklärte bereits, dass Batman hier noch nicht Batman ist und dass es in der Story noch einige Menschen gibt, die Angst vor ihm haben. Auch der Joker und der Pinguin stehen noch am Beginn ihrer kriminellen Karrieren. In dem Trailer sind einige Schlüsselfiguren zu sehen, wie etwa James Gordon und Catwomen.