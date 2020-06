Experte warnt vor falschen Hotel-Bewertungen im Internet

Bereits jeder Zweite liest bei der Reiseplanung vermeintlich objektive Kundenrezensionen im Internet, um sich über Hotels zu informieren. Das Problem dabei: „Den Bewertungen fehlen objektive Kriterien, etwa 30 Prozent der Kundenbewertungen sind laut Konsumentenschützern überhaupt Fälschungen“, so Christian Werner, der Herausgeber des Wellnesshotelführers „Relax Guide“.

Werner vermutet zudem einen mindestens ebenso großen Prozentsatz an geschönten Einträgen: „Unsere eigene Erfahrung zeigt, dass das, was da zu lesen ist, sehr häufig mit der Realität nichts zu tun hat. Wir reden dabei nicht etwa von der Küche, sondern von Infrastruktur, die gar nicht existiert, also beispielsweise von einem weitläufigen Spa, das in Wirklichkeit aber aus Minipool und Kellersauna besteht“.