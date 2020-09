Facebook bezahlt User, wenn sie ihr Konto deaktivieren

"Jeder, der teilnimmt - ob er Umfragen ausfüllt oder FB oder IG für einen bestimmten Zeitraum deaktiviert - wird entschädigt", twitterte Facebook-Sprecherin Liz Bourgeois. Dies sei bei dieser Art akademischer Forschung Standard.

Mehr Informationen zu den Untersuchungen von Facebook gibt es auf einer entsprechenden Webseite. Einige potenzielle Teilnehmer werden auf Facebook oder Instagram einen Hinweis erhalten, in dem sie zur Teilnahme an der Studie eingeladen werden “, sagte Facebook.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie sollen im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht werden. Durchgeführt wird die Forschung von unabhängigen Wissenschaftlern.

Facebook will sich mit der Untersuchung vermutlich auf künftige Kontroversen im Zuge der Wahl vorbereiten. So war in den vergangenen Jahren stark in die Kritik geraten, nachdem bekannt wurde, dass die Plattform massiv für politische Einflussnahme genutzt wurde. So gilt es etwa als nachgewiesen, dass Russland mit Desinformationskampagnen und Fake-Profilen den damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump unterstützt hat.