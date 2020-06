Facebook blockiert Kontakt-Export zu Google+

Facebook

bei der Nutzer-Abwerbung wie erwartet nicht zu einfach machen. Wie Cnet berichtet, hat der Netzwerk-König das Tool „Friend“ sperren lassen. Über das Plug-in (eine Chrome-Erweiterung) konntenund -Informationen von Facebook-Freunden exportiert und in andere Services integriert werden. Dazu zählten etwa Telefonnummern, E-Mailadressen, Geburtsdatum oder andere Kontaktinformationen. Nachdem sich nun immer mehr Nutzer auch beianmelden, versuchtoffenbar den „leichten Umzug“ zu unterbinden.

„ Facebook bemüht sich sehr, den Export von Freunden zu verhindern. Sie haben heute damit angefangen, E-Mails von Freunden aus den Profilen zu entfernen. Für viele Leute wird das Plug-in nicht mehr funktionieren“, schrieb Mohamed Mansour, der Entwickler des Tools auf seiner Webseite.

Neue Version

Mansour will sich aber nicht so leicht geschlagen geben. Es werde bereits an einer neuen Version mit neuem Design gearbeitet, heißt es auf seiner Webseite. Während Facebook seinen Nutzern nur erlaubt, jene Informationen aus dem Netzwerk zu ziehen, die sie selbst eingestellt haben, nimmt Google von Anfang an einen anderen Weg. Schon zum Start von Google+ wurde verlautbart, dass es Möglichkeiten geben wird, wie Nutzer auch Kontaktinformationen anderer auf einfachem Weg aus dem Netzwerk exportieren können.

Abgesehen von Facebooks Schritt, das Plug-in jetzt zu sperren, dürfte das Tool auch grundlegend gegen die Nutzungsbedingungen des Netzwerks verstoßen. Darin heißt es nämlich: „Ohne Erlaubnis dürfen keine Nutzer-Inhalte und -Informationen gesammelt oder auf andere Weise automatisiert (etwa mit Bots) auf Facebook zugegriffen werden.“