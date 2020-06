Mark Zuckerberg: "WhatsApp wird so bleiben, wie es ist"

In seinem ersten öffentlichen Auftritt in Europa nach der Übernahme von WhatsApp war Facebook-Gründer Mark Zuckerberg darum bemüht, skeptischen Usern Wind aus den Segeln zu nehmen. WhatsApp speichere keine Nachrichten seiner Nutzer oder Informationen über sie und Facebook werde das auch nicht ändern, betonte Zuckerberg am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona.