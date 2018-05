Facebook macht Tinder mit Dating-Funktion Konkurrenz

Für die Partnersuche wertet Facebook allerdings im Hintergrund die tatsächlichen Facebook-Profile der User aus. Durch das Abgleichen ähnlicher Interessen und der Profile sei die Chance höher, dass potenziell vielversprechende Partner vorgeschlagen werden. Sind beide interessiert, können sie einen Chat beginnen, der separat vom Facebook Messenger oder WhatsApp gestartet wird.

Panik bei Tinder

An der Börse sorgte Facebooks Ankündigung bei anderen Flirt-Plattformen für Panik. Die Aktie der Match Group, der Mutterfirma der Flirt-App Tinder, verlor nach der Ankündigung binnen weniger Minuten bis zu minus 21 Prozent ihres Wertes, obwohl noch unklar ist, wann Facebook die neue Funktion genau freischalten will. Der Konzern werde in Kürze mit Tests starten - einige Monate wird es definitiv noch dauern, bis Facebook zur Dating-Plattform umgemodelt wird.