Facebook-Nutzer wissen nicht, dass sie im Internet sind

Die von Galpaya in Indonesien befragten Nutzer sagten: Das Internet, nein, das verwenden wir nicht. Aber auf Facebook verbringen wir viel Zeit. „Es hat so gewirkt, also ob das Internet in ihren Köpfen nicht existiert, sondern nur Facebook“, erklärte der Forscher Rohan Samarajiva laut dem US-Dienst Quartz. Quartz führte daraufhin im Dezember 2014 eine SMS-Umfrage in Indonesien und Nigeria mit 500 Personen durch.

Elf Prozent der Befragten sagten, Facebook zu nutzen, aber gaben gleichzeitig an, das Internet nicht zu nutzen, in Nigeria lag die Zahl derer, die angab, Facebook aber nicht das Internet zu nutzen bei neun Prozent. Von denjenigen, die sagten, dass sie das Internet nicht benutzen würden, sagten immerhin 56 Prozent der Indonesier, dass sie nie einen Link außerhalb des Sozialen Netzwerkes anklicken würden. In Nigeria lag die Zahl bei 69 Prozent.