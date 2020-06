Heftige Kritik an Facebooks aufgeweichtem Datenschutz

Ab sofort sind die umstrittenen neuen Facebook-Datenschutzregeln in Kraft. Konkret bedeuten die Änderungen, dass Facebook künftig das Surfverhalten seiner Nutzer auch außerhalb des sozialen Netzwerkes auswertet, um noch besser auf den jeweiligen Nutzer zugeschnittene Werbung anzeigen zu können. Wer also im Internet nach Angeboten für seinen nächsten Urlaub sucht, könnte in Zukunft auf seinem Facebook-Profil Werbung für Fluglinien und Hotels angezeigt bekommen.

Möglich wird das unter anderem durch den Facebook-Like-Button, den viele Webseiten eingebunden haben. In die Werbung soll in Zukunft auch einfließen, wo sich der Nutzer gerade befindet. Möglich wird das über die Facebook-App, die die Standortdaten an das Online-Netzwerk weitergibt. So könnte man etwa Werbung für Restaurants oder Geschäfte in der Nähe angezeigt bekommen. Der Grund der Änderungen ist klar: Facebook verdient mit Werbung sein Geld. Besser auf die Zielgruppe zugeschnittene Werbung verkauft sich besser als wahllos ausgespielte Anzeigen.

Den neuen Bedingungen zu widersprechen ist nicht möglich. Wer sich einloggt, stimmt automatisch zu. Eine Benachrichtigung gab es bislang nicht. Ob Facebook jene noch nachreicht, ist derzeit unklar.