Fahrer steigen wegen Meme aus fahrendem Auto aus um zu tanzen

Die Vergiftungszentralen erholen sich immer noch von dem Schwall an Waschmittel-essenden Teenagern, die an der Tide Pod Challenge teilgenommen haben. Jetzt kommt das nächste Meme, das zu Verletzten und schlimmeren führen könnte: Die Keke Challenge.

Durch eine groß angelegte Marketing-Kampagne ist Drakes aktuelles Album Scorpion in allen sozialen Netzwerken omnipräsent. Der Instagrammer ShiggyShow nutzte das aus. Er hat ein Video veröffentlicht, indem er zum Drake-Song „In My Feelings“, der auf dem Album ist, die Lyrics getanzt hat. Er hat seine Follower aufgerufen das Gleiche zu machen. Die #KekeChallenge (in den Lyrics geht es um einen Charakter namens Keke) und #DoTheShiggy wurden zum viralen Meme.