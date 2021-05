„Jede Technologie bietet Möglichkeiten für einen Missbrauch“

Die FH Kärnten hat ein breites Spektrum an Studienrichtungen. Daraus gehen spannende und auch ausgezeichnete Projekte hervor. Der FH-Absolvent Tibor Zajki-Zechmeister studierte etwa Medizintechnik und wurde für sein Tremor-Messgerät mit dem österreichischen Patent-Staatspreis ausgezeichnet.

Zum ersten Mal nehmen heuer Studierende der FH Kärnten an der Austria Cyber Security Challenge (ACSC) teil, die ihr 10-jähriges Bestehen feiert. „Wir sind heuer das erste Mal als Sponsorpartner dabei. Deshalb freuen wir uns, wenn Studierende an dieser Challenge teilnehmen“, sagt Dr. Klaus Raab, Professor an der FH Kärnten. Wenn Studierende das wünschen, erhalten sie ein spezielles Coaching vom Studiengang Communication Engineering, um auf die herausfordernden IT-Security-Aufgaben optimal vorbereitet zu sein.