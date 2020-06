Finderly: Wiens Quora für Elektronikprodukte

“Ich hatte bis jetzt noch nie ein Smartphone, möchte jetzt aber doch umsteigen. Deswegen bräuchte ich eines, wo die "Tastatureingabe" ganz gut funktioniert und wo man auch gut im Internet surfen kann. Die Qualität der Kamera ist mir nicht ganz so wichtig.” Fragen wie diese sollen künfig nicht nur im eigenen Freundeskreis, in Online-Foren oder durch zahlreiche futurezone-Produkttests beantwortet werden, sondern auch im neuen Produktempfehlungs-Portal Finderly. Gegründet im Januar 2011 von den Wienern Katharina Klausberger (29), Armin Strbac (30) und Stefan Fleig (29), soll der Web-Dienst künftig eine Art “ Quora für Unterhaltungselektronik” sein und wurde am Montag von einem siebenköpfigen Team gestartet.



Entscheidungshelfer

“Bei Geizhals muss man schon ziemlich genau wissen, was man will”, sagt Finderly-Mitgründer Armin Strbac zur futurezone. “Wir wollen bereits in einer früheren Phase der Entscheidungsfindung helfen.” Interessierte Nutzer können sich kostenlos auf der Webseite anmelden (mit Twitter- oder Facebook-Account bzw. eMail-Registrierung) und dort eine Frage nach einem Elektronikprodukt stellen. Via Facebook, Twitter und eMail kann man dann auch Bekannte und Freunde über die Produktsuche in Kenntnis setzen - diese bekommen einen Link zu der Finderly-Anfrage. Was nicht jedem Privatsphäre-Liebhaber gefallen wird: Nach dem ersten Anmelden wird die Info, dass man sich eingeloggt hat, auf der Startseite für alle sichtbar vermeldet.

Andere Nutzer können dann ein passendes Produkt vorschlagen. Dazu gibt es einen vorgefertigten Produktkatolog von mehr als 800.000 Einträgen, aus denen man einen Eintrag auswählen und unter die Frage posten kann. Künftig sollen aber nicht nur Normalnutzer Produktsuchen beantworten können, sondern auch Experten und Händler. Finderly ist gerade dabei, zum einen aus Hightech-Bloggern einen Experten-Pool aufzubauen und zum anderen Shop-Betreiber auf die Webseite zu holen.