Flugzeug kollidiert auf Landebahn mit Bär

Auf einem Flughafen in Yakutat, Alaska, kam es am vergangenen Wochenende einen Vorfall, den es so bisher noch nicht gegeben hat. Eine Boeing 737-700 der Alaska Airlines kollidierte kurz nach dem Aufsetzen auf der Landebahn mit einem Braunbären. Das Tier hinterließ eine tiefe Delle im linken Triebwerk des Passagierflugzeugs, Menschen wurden bei dem Zusammenstoß aber nicht verletzt.

Muttertier tot

Wie Anchorage Daily News berichtet, spürten die Piloten den Aufprall. Ein Braunbär wurde später tot neben der Landebahn gefunden. Es handelte sich um ein Muttertier, das gemeinsam mit seinem Jungen über das Flughafengelände gelaufen war. Das Bärenjunge entkam unverletzt. Zehn Minuten vor dem Unfall hatten Flughafenmitarbeiter das Gelände überprüft und hatten die Freigabe zur Landung erteilt.