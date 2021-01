Flugzeug trifft bei Landung auf Luftschlangen-Ballon

Glück für Besatzung und Passagiere

Die Besatzung hatte dabei Glück im Unglück, da der Ballon wohl keine Pyrotechnik enthielt. Die Luftschlangen wurden um das Heck gewickelt und in eines der Triebwerke gezogen. Trotzdem konnten die Piloten das Flugzeug sicher landen.

Fotos in der Facebook-Gruppe "The Aviators Cafe" zeigen aber, dass der Ballon mit einer sehr großen Menge an Luftschlangen gefüllt war.