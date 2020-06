Formel 1 in Spielberg: Computer liefert Live-Prognosen für Fans

300 Sensoren

Die Daten für die Echtzeitstatistiken werden von jenen 150 bis 300 Sensoren erzeugt, die in jedem Formel-1-Auto stecken. Wie Smedley beschreibt, werden die Daten komprimiert und per Funk (z.B. WLAN) an die Boxengasse übermittelt. Pro Rennen sammelt jedes Auto rund ein Gigabyte an Zeitnehmungs- und Telemetriedaten. Von der Box werden die Daten an AWS weitergeleitet und von dessen Servern analysiert. Dabei kommt auch Machine Learning zum Einsatz, etwa um aus Parametern wie Qualifying-Zeiten, Startreaktion, Durchschnittszeiten während des Rennens, Reifenmanagement, Überholstil und Platzverteidigung einen zusammenfassenden Wert für die Fahrerleistung zu ermitteln.

Technikaffines Publikum

"Dabei werden die individuellen Leistungen mit Referenzwerten, auch aus der Formel-1-Geschichte, während des gesamten Rennwochenendes verglichen", meint Smedley. Die ausgewerteten "Insights" sollen Fernsehzusehern "alle paar Runden" eingeblendet werden. Wer die Formel 1 regelmäßig verfolgt, wird andere Varianten der "Insights" schon erblickt haben. Das Gemeinschaftsprojekt mit AWS wurde 2018 vorgestellt. Daten zu voraussichtlichen Boxenstopp-Strategien, Zweikampfprognosen oder Reifenleistung bekamen Zuseher bereits geliefert. Das Angebot der "Insights" wird nun massiv erweitert.

"Wir sind der datenintensivste Sport der Welt", meinte Formel-1-Motorsportdirektor Ross Brawn bei einer Präsentation der "Insights" vor zwei Jahren. "Die Teams hatten diese Einblicke in das Renngeschehen durch Daten schon immer. Nun bringen wir sie zu den Fans." Für AWS bringt die Zusammenarbeit einen enormen Werbewert. Rund 500 Millionen Fans soll die Formel 1 weltweit haben. Ein großer Teil davon bringt hohe Technik-Affinität mit.