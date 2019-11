Porsche und Mercedes steigen in Formel E ein

Wenn am Freitag in Riad die Formel E in ihre sechste Saison startet, sind mit Mercedes und Porsche zwei Industrie-Schwergewichte erstmals dabei. Das zeigt, dass die Elektroserie als Technologie-Spielwiese bestens ankommt. "Wir freuen uns sehr auf den Wettbewerb mit den anderen Teams", sagte Mercedes-Teamchef Ian James. Neben Marketing geht es für die Firmen dabei auch um Wissenstransfer.

Binnen kurzer Zeit hat sich die Formel E in der Welt des Motorsports etabliert. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass einige der bekanntesten Automobil-Hersteller der Welt ihr Know-how in die Schlacht werfen. Audi, BMW, Nissan und Jaguar waren schon dabei, mit Porsche und Mercedes kommen zwei große Namen neu dazu. Nachhaltigkeit und Elektromobilität sind die Stichwörter der Stunde. Die Erfahrungen aus der Formel E, vor allem was die Batterien und das Energie-Management betrifft, sollen das Design und die Produktion zukünftiger Serienfahrzeuge ankurbeln.