Foto von "riesigen" Bidens sorgt für Staunen im Netz

Mit einer Körpergröße von 1,82 Meter ist US-Präsident Joe Biden zwar nicht besonders klein, aber auch kein "Riese". Auf einem nun viral gegangenen Foto sieht das allerdings etwas anders aus. Aufgenommen wurde das Bild bei einem Besuch des Präsidentenehepaares bei seinem Amtsvorgänger Jimmy Carter, der von 1977 bis 1981 US-Präsident war, und dessen Frau Rosalynn Carter in Plains, Georgia. Nachdem das Bild gepostet wurde, ging es viral und zahlreiche User bemerkten, dass es etwas eigenartig aussieht.

Fast gleich groß

Tatsächlich ist der Größenunterschied der Paare nicht besonders nennenswert groß – Jimmy Carter ist mit 1,77 Meter nur etwa 5 Zentimeter kleiner als der amtierende US-Präsident. Was ist also passiert?

Die Erklärung für die seltsame Optik findet sich beim verwendeten Objektiv bzw. der Brennweite. Offenbar konnte der Fotograf nicht weit genug zurückgehen, um mit einem normalen Objektiv alle Anwesenden auf einmal abzulichten, wie eine professionelle Fotografin auf Twitter vermutete.

Also entschied er sich für ein Weitwinkel-Objektiv. Jenes erzeugt Verzerrungen, weswegen Objekte am Bildrand anders aussehen, als in der Bildmitte. Dazu kommt, dass die Bidens nicht – wie es auf den ersten Blick scheint – direkt neben den Carters posieren, sondern tatsächlich ein Stück davor gewesen sein müssten. Verstärkt wird der Effekt durch eine kleine Blende und einen starken Blitz.

Die ungewöhnliche Optik sorgte jedenfalls für zahlreiche Lacher. Einige User haben die Aufnahme außerdem bearbeitet, um sie noch absurder zu machen.