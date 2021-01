Biden verliert alle Trump-Follower auf Twitter

Mit der Angelobung am Mittwoch ist Joe Biden nun auch offiziell der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Praktisch zeitgleich mit der Amtsübergabe bekam der 46. US-Präsident nun auch den offiziellen Twitter-Account @POTUS zugeteilt, der bisher von Donald Trump genutzt wurde. Einmal mehr sorgte Twitter mit seiner Vorgangsweise für Kritik. Denn Biden muss anders als sein Vorgänger von vorne anfangen.

33 Millionen Follower futsch

Statt der 33 Millionen Follower, die Donald Trump am Ende seiner Amtszeit bei seinem offiziellen Präsidenten-Account stehen hatte, muss Biden mit einigen Hunderttausend Followern starten, die er in der Periode seit der Wahl gesammelt hatte. Anders als sein Vorgänger durfte er all die Leute, die dem Account folgen, nicht mitnehmen. Trump hatte 2017 alle Follower von Obamas Präsidentenaccount geerbt.