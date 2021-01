Das sind die besten Memes von der Angelobung Joe Bidens

Der Amtsantritt des US-Präsidenten brachte auch eine Fülle an Meme-würdigen Momenten.

Am Mittwoch trat Joe Biden sein Amt als 46. Präsident der Vereinigten Staaten an. Kamala Harris wurde die erste Vizepräsidentin der USA. Die historische Angelobung, die nur zwei Wochen nach dem Sturm auf das Kapitol und inmitten der Corona-Pandemie stattfand, unterschied sich wesentlich von früheren Angelobungen, brachte aber auch ein Fülle an Meme-würdigen Momenten.

Bernie Sanders in Wollfäustlingen

Den wohl markantasten setzte der bei den Vorwahlen der Demokraten unterlegene Senator Bernie Sanders. Um sich vor einer möglichen COVID-19-Infektion zu schützen, verfolgte er die Angelobung in gebührendem Abstand auf einem Klappsessel. Im Gegensatz zu den meisten Gästen, die elegant gekleidet erschienen, war Sanders mit khakifarbener Gore-Tex-Jacke und dicken Wollfäustlingen bekleidet.