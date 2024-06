Frau wollte 350 Switch-Spiele in ihrem BH schmuggeln

Wie die Frau die ganzen Spielekartuschen in ihren BH gekriegt hat, ist nicht bekannt.

Der chinesische Zoll hat eine Frau aus dem Verkehr gezogen, die versucht hat, 350 "Nintendo Switch"-Spiele in ihrem BH ins Land zu schmuggeln. Die Frau verhielt sich am Flughafen in der Nähe der chinesischen Metropole Shenzhen auffällig, wie die Beamten mitteilten.

Spiele im Wert von 9.000 Euro

Ein Zollbeamter erkannte laut Tom's Hardware außerdem, dass die Brüste der Frau ungewöhnlich aussahen, weshalb er sie für eine Untersuchung aus der Reihe der ankommenden Passagier*innen auswählte. Dabei fand er Spielkartuschen im Wert von etwa 9.000 Euro.