"Frauen brauchen für Einkauf zu lange": Shitstorm für Bürgermeister

Empörung über Matsuis Aussagen

Im Online-Dienst Twitter gaben zahlreiche Nutzer ihrer Empörung über Matsuis Äußerungen Ausdruck. Matsui habe „absolute Vorurteile gegen Frauen“ gezeigt. Es gebe ebenso „unentschlossene Männer wie flinke und scharfsinnige Frauen“, hieß es in einem Beitrag. Ein anderer Nutzer fragte: „Denkt er, dass die Kunden Lust haben, sich Zeit zu lassen? Sie denken über das Abendessen und Preise nach.“ Einige Nutzer stellten sich aber auch auf Matsuis Seite. „Vor allem ältere Frauen verplaudern sich ständig und kümmern sich gar nicht um das Einkaufen“, schrieb einer.

Obwohl in Japan viele Frauen einen hohen Bildungsabschluss besitzen, belegt das Land im diesjährigen Gleichstellungsindex des World Economic Forum nur Platz 121 von 153. Unterrepräsentiert sind Frauen vor allem in der politischen Landschaft. Auch in japanischen Familien sind traditionelle Geschlechterrollen oft stark verwurzelt.

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat die Regierung in Tokio einen landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Die Japaner sind aufgerufen, ihre Wohnungen nur aus zwingenden Gründen zu verlassen, dazu zählt das Einkaufen.