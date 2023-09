Keine Fremdsprachen mehr nötig: KI wird zum Wunder-Übersetzer

Um eine neue Künstliche Intelligenz ist ein regelrechter Hype entstanden. Sie lässt Personen täuschend echt in fremden Sprachen sprechen.

HeyGen ist die nächste Künstliche Intelligenz, die für ordentliches Aufsehen sorgt. Das Programm ist nämlich in der Lage, jemanden in einer fremden Sprache sprechen zu lassen. Das Ganze sieht verblüffend und täuschend echt aus, wie bereits in zahlreichen Videos zu sehen ist. Ein populärer Clip, der gerade die Runde macht, zeigt Lionel Messi.

Der argentinische Fußballstar ist bekannt dafür, dass es keine Aufnahmen von ihm gibt, in der er Englisch spricht. In dem KI-generierten Video gibt der Fußballer nun eine Match-Analyse in englischer Sprache zum besten - alles von der Software erstellt, versteht sich.

