Führendes DNA-Unternehmen teilt genetische Daten mit dem FBI

Kritik von Datenschützern

Im Sommer 2018 hatte FamilyTreeDNA freiwillig Datenschutzrichtlinien zugestimmt. Damit wurde es auch in die Liste des „Future of Privacy Forum“ aufgenommen – und jetzt wieder gestrichen. "Der Deal zwischen FamilyTreeDNA und dem FBI ist zutiefst fehlerhaft", sagte John Verdi, Vizepräsident des Future of Privacy Forum. "Es entspricht nicht den Best Practices der Branche, es stimmt nicht mit dem überein, was Weltmarktführer tun, und es entspricht nicht den Erwartungen der Verbraucher."

DNA-Tests von Konsumenten sind nämlich mittlerweile zu einem großen Geschäft geworden. Allein Ancestry.com und 23andMe Inc. haben mehr als 15 Millionen DNA-Kits verkauft. Bedenken hinsichtlich eines Engagements der Branche für den Datenschutz könnten das schnelle Wachstum der Branche behindern, schreibt Bloomberg.