Fußball vor leeren Rängen: So kommen virtuelle Fans ins Stadion

Keine hyperrealistischen Fans

In einem ersten Schritt wurden Kameraperspektiven geändert, um so wenig leeren Plätze wie möglich zu zeigen. Dazu hat man die Kameras - so gut als möglich auf höheren Positionen platziert, um bei den Einstellungen der Spieler so wenig Plätze wie möglich im Hintergrund zu haben. Dort, wo das nicht möglich ist, kamen die “Fans” bzw. Die Texturen ins Spiel. Jene sind wesentlich rudimentärer, als man es etwa von Videospielen kennt. Möglichst realitätsnahe Abbilder von menschlichen Fans zu erzeugen sei aber gar nicht die Absicht der Produzenten gewesen. “Wir wollten kein hyperrealistisches Bild von Fans zeigen, so Lago Domínguez.

“Wir wollten lediglich erreichen, dass die Fans vergessen, dass sie ein Spiel in einem leeren Stadion ansehen, ohne sie zu sehr vom Spielgeschehen abzulenken. “Wir wollen nicht, dass die Zuseher die Fans im Hintergrund ansehen”, so Lago Domínguez.