Fußballliga spielt mit virtuellen Fans im Stadion

Der Spielbetrieb in vielen Fußballligen musste aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt werden. Nun rollt der Ball in manchen Ländern wieder. Seit Donnerstagabend auch in Spanien. Gestartet wurde mit der Partie Sevilla FC vs Real Betis.

Publikum ist bei den Spielen keines vor Ort, dafür haben sich die Verantwortlichen der höchsten spanischen Spielklasse La Liga etwas anderes ausgedacht.

Gemeinsam mit dem Tech-Unternehmen Vizrt werden die Ränge virtuell gefüllt. Für den richtigen Ton gibt es eine Kooperation mit EA Sports, womit die Fangeräusche situationsabhänig simuliert werden.