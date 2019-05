Game of Thrones: HBO entfernt nachträglich peinlichen Fehler

Der US-Sender HBO erntete in den vergangenen Tagen viel Spott für einen kleinen Fehler in der aktuellen Folge (Folge 4, Staffel 8) von Game of Thrones. In der Fantasy-Szene war in einer kurzen Szene ein Kaffeebecher zu sehen, der offenbar auf dem Tisch vergessen wurde. HBO meldete sich nach zahlreichen Memes und Erwähnungen in Talkshows sogar mit einer Aussendung zu Wort, auch wenn man die „Entschuldigung“ nicht ganz ernst meinte: „Der Latte, der in der Folge zu sehen war, war ein Fehler. Daenerys hatte einen Kräutertee bestellt.“