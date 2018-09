Geheimnis um Lufttaxi-Projekt des Google-Mitgründers gelüftet

In der Luft erreicht Cora eine maximale Geschwindigkeit von 177 km/h. Das elektrische Gerät fliegt in einer Höhe zwischen 150 und 460 Meter, wie es heißt. Laut einem Bericht der New York Times hat das Gerät eine Flügelspannweite von elf Meter und kann zwei Passagiere mit einer Akkuladung bis zu 100 Kilometer weit transportieren.

Kitty Hawk will die Flugtaxis nicht verkaufen, sondern selbst einen Transportdienst damit auf die Beine stellen. Aktuell arbeitet man bereits an einer App, mit der die Fluggeräte von Kunden bestellt werden können.

Harter Konkurrenzkampf

Das Feld der Lufttaxis ist aktuell hart umkämpft. Einen kommerziellen Betrieb will in absehbarer Zeit unter anderem der Fahrdienstleister Uber starten. Das deutsche Start-up Volocopter hat in Dubai im Rahmen eines anderen Lufttaxi-Projekts bereits Testflüge absolviert.

Auch der Flugzeugbauer Airbus ist mittlerweile auf den Trend aufgesprungen und entwickelt ein entsprechendes Projekt unter dem Codenamen Vahana.