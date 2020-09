Geist oder Ku Klux Klan: Debatte über neuen TikTok-Trend

So schrieb ein Twitter-Nutzer, er könne sich nicht vorstellen, dass „die Diversität hinter den Bettlaken sich stark von deren Farbe unterscheide“. Eine andere Nutzerin merkte an, sie würde die Flucht ergreifen, wenn sie Menschen begegnen würde, die so gekleidet wären, wie in der Challenge. „Diesen Trend gibt es bereits seit dem 19. Jahrhundert“, schrieb ein weiterer Nutzer.